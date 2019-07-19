У чернівецькому скансені покажуть старовинні традиції виготовлення хліба

У музеї просто неба в Чернівцях під час обласного етнографічного свята покажуть давні традиції заготівлі жита, виготовлення борошна й випікання з нього хліба.

Про це на сторінці в Facebook повідомляють у Чернівецькій обласній державній адміністрації.

"У суботу, 20 липня, у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту відбудеться обласне етнографічне свято "Хліб наш насущний…". В цей день відбудуться зажинки, заготовлення першого житнього снопа, випікання і пригощання свіжим хлібом з медом, забави, виступи кращих творчих етноколективів та естрадних співаків Буковини й інших областей України", - йдеться в дописі.

Впродовж дня працюватиме ярмарок виробів народних майстрів, заклади громадського харчування пропонуватимуть відвідувачам музею та гостям свята смачні буковинські страви та напої.

Початок свята – о 14:00.

"Ми засіяли поле високорослим житом, яке було колись, і будемо його жати серпами, молотити ціпами, в’язати снопи, складати у копи тощо. Так, як це робили наші діди. Тобто хочемо людям показати, як народжувався хліб років сто тому. Хочемо зробити цей захід цікавим і для молоді, яка може думати, що хліб росте у магазинах, і для людей старшого віку, які, можливо, згадають, як у їхньому дитинстві готували хліб", - раніше розповідав Укрінформу директор музею Іван Пілат.