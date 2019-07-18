Розвиток рекреаційно-оздоровчого туризму на Дністрі обговорюють на Львівщині

У Трускавці на Львівщині розпочався Верхній форум в межах Міжнародного туристичного форуму «Дністер: 1362 км прибутків».

В центрі обговорення - розвиток рекреаційних зон в Європі, питання рекреаційно-оздоровчого туризму в басейні Дністра та розвиток бальнеологічного туризму в Україні та Східній Європі, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

«Серед п’яти стратегічних цілей розвитку Львівщини на період до 2027 року пріоритет надається посиленню туристичної привабливості регіону, зокрема, освоєнню нових напрямків і зон, якою зараз і є Дністровський басейн. Тому ми готові бути тим майданчиком, де можна допомагати та сприяти у реалізації усіх ініціатив, які зароджуються у «трикутнику» бізнес-влада-громада», - зазначила начальник управління туризму ЛОДА Наталія Табака.

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За її словами, рекреаційні та відпочинкові можливості Дністра і прилеглих до нього територій зараз набувають особливої привабливості у тих, хто любить мандрівки. А це зумовлює розвиток відпочинкової індустрії, яка має необмежені перспективи. Про це і йде мова на форумі, серед спікерів якого представники Бельгії, Румунії та України.

Під час панельної дискусії порушать питання розвитку сервісу і туристичних брендів та ролі бізнес-асоціацій і кластерів в оздоровчо-рекреаційному бізнесі.

Форум відбувається у форматі міжнародної конференції й триватиме два дні.