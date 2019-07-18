У Львові відтепер є 11 ліцензованих гідів

У Львові першим одинадцятьом ліцензованим гідам вручили ідентифікаційну професійну картку екскурсовода.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У Львівському туристичному офісі урочисто привітали перших гідів, які отримали ідентифікаційну професійну картку екскурсовода. Картку було запроваджено з метою підвищення якості туристичного супроводу екскурсоводами та гідами-перекладачами. Видача бейджа передбачає ідентифікацію львівських гідів, які надають якісні послуги туристичного супроводу, а також складання реєстру екскурсоводів та гідів-перекладачів, що працюють в місті. Окрім того, картки надають власникам безкоштовний вхід у всі міські музеї", - йдеться в повідомленні.

Картки вручили одинадцятьом особам. Інформація про гідів, що отримали картку, вже розміщена на офіційному туристичному порталі міста lviv.travel українською та англійськими мовами. Там є їхні фото, мови проведення екскурсій та контактний телефон, щоб туристи легко могли обрати собі гіда.

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За словами директора Центру розвитку туризму м. Львова Віталія Кулика, пропозиція запровадити ідентифікаційні бейджі надійшла від самих екскурсоводів під час "Форуму гідів", який відбувся раніше цього року. "Це взаємовигідна співпраця: для міста – покращення якості надання туристичних послуг та актуальний реєстр активних гідів, для гідів – додаткова реклама на головному туристичному сайті міста", – зауважив Кулик.

У міськраді додали, що для отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) охочі мають подати документи до Центру надання адміністративних послуг або в його територіальні підрозділи. Основні вимоги – проходження професійного навчання фахівцем туристичного супроводу, а також необхідність його реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності або укладення договору з туристичною фірмою. Вартість ідентифікаційної професійної картки становить 125 грн, термін дії – 3 роки.

"Ці картки мають стати поштовхом екскурсоводам виходити в "білу" площину своєї діяльності та працювати легально. Бейджі не несуть каральної функції для тих, хто їх не має, але вони мають свої бонуси, що зацікавлять середовище гідів доєднатись до тих цілей, які ми переслідуємо", – поінформував Кулик.