У Вінниці відкрили безкоштовну школу гідів

У Вінниці розпочала роботу безкоштовна "Школа вінницького гіда", яка має підвищити кваліфікацію екскурсоводів, забезпечивши якісний сервіс для туристів, а також розробити унікальні туристичні маршрути.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"Школа вінницького гіда має на меті формування якісного сервісу, поліпшення туристичної пропозиції та збільшення кількості туристів, адже Вінниця має значний туристичний потенціал, обумовлений зручним географічним розташуванням, наявністю туристичних об’єктів, перспективами розвитку тематичного туризму. Проте значною мірою туристичний розвиток залежить від роботи гідів, саме тому "Школа вінницького гіда" направлена на підвищення знань та навичок екскурсоводів, розробку унікальних туристичних пропозицій та розвиток малого підприємництва в туристичній сфері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проект за підтримки міської влади реалізує громадська організація "Вінницьке історичне товариство" у співпраці з кількома іншими фундаціями "третього сектору". Навчання у школі гідів буде безкоштовним. Сюди приймають як екскурсоводів-практиків, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, так і всіх охочих вінничан віком від 16 років, які хочуть опанувати цю туристичну професію.

На 12-16 серпня заплановано проведення літнього інтенсиву – п’ятиденного циклу тренінгів, лекцій та майстер-класів з методики підготовки та апробації туристичних маршрутів, історії Вінниці, основ розвитку власного підприємництва. А у вересні буде організовано "Майстерню міських екскурсій", під час якої учасники розроблятимуть унікальні екскурсійні маршрути, що сприятимуть формуванню туристичної привабливості міста та збільшенню кількості туристів.

Лекторами у проєкті будуть провідні гіди-практики зі Львова, Одеси, Чернігова, Кам'янця-Подільського та Києва. А завершальним етапом стане акредитація екскурсоводів: учасники "Школи вінницького гіда" презентують свої портфоліо фаховій акредитаційній комісії й у випадку схвалення отримають рекомендаційні бейджі. Механізм сертифікації напрацьований в межах реалізації проєкту і буде застосовуватися й надалі після його реалізації.

Фото: vinnitsaok.com.ua