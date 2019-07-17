Ryanair ввів “рятувальні” ціни для пасажирів скасованих рейсів Wizz Air

Лоукостер Ryanair ввів спеціальні «рятувальні» ціни на авіаквитки з Києва за ціною від 24,99 євро в одну сторону, щоб допомогти пасажирам скасованих серпневих рейсів Wizz Air.

Про це повідомляє avianews.com.

"Ryanair ввів спеціальні «рятувальні» ціни (rescue fare) на авіаквитки з Києва за ціною від 24,99 євро в одну сторону, щоб допомогти пасажирам скасованих рейсів Wizz Air", - написано в повідомленні.

Пропозиція авіакомпанії стосується перельотів з Києва до Берліна, Братислави, Краків і Варшави, які будуть виконуватися в серпні. Забронювати квитки за спеціальною ціною можна до кінця дня 19 липня.

Як повідомляв Укрінформ, Wizz Air оголосив про скасування частини рейсів з Києва за 17 напрямкам, які будуть виконуватися в період з 3 по 20 серпні 2019 року з операційних причин - через затримку з поставкою літаків.

Частота польотів буде зменшена на маршрутах з української столиці до Варшави, Будапешта, Меммінгена, Кельна, Біллунна, Берліна, Бремена, Франкфурта, Гамбурга, Дортмунда, Риги, Ганновера, Ларнаки, Кракова, Відня, Братислави і Копенгагена. Частота польотів скоротиться в цілому на 24 рейси на тиждень.