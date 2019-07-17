На Полтавщині може з'явитися кінематографічний маршрут для туристів

На Полтавщині може з'явитися кінематографічний маршрут для туристів

Укрінформ
На Полтавщині планують розробити новий туристичний маршрут кінематографічного напрямку, пов'язаний із "яреськівським періодом" творчості видатного кінорежисера і письменника Олександра Довженка.

Про це повідомляється на сторінці "Туризм на Полтавщині" в Facebook

"16 липня 2019 року Департаментом культури і туризму було проведено виїзне обстеження потенційного об’єкту культурної спадщини та організації просвітницького маршруту, присвяченого Олександру Довженку, в с. Яреськи Шишацького району. Спільно з представництвом місцевих органів влади та працівниками галузі культури і туризму було розглянуто можливість організації туристичного маршруту", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Диканьці можна буде потрапити в кімнату Солохи

До складу майбутнього туристичного маршруту можуть увійти такі об'єкти: пам’ятник Олександру Довженку; пам’ятник Василю Трубенку – кіногерою фільму "Земля"; меморіальна дошка на садибі Федора Корсуна, в якій квартирував Довженко; місця, де діяв місцевий театр Дмитра Трощинського; дуб, який посадив Микола Гоголь, Сорокалитова гора в Яреськах.

Як повідомляють "Новини Полтавщини", директор департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Валентина Вождаєнко запросила всіх уже зараз відвідати Яреськи.

"Яреськівський період" Олександра Довженка. Це славний Шишацький район Полтавщини. Так, тут у 1928 році Олександр Довженко знімав свій фільм "Земля", а потім епізоди до фільмів "Іван", "Щорс". Наш земляк Василь Кричевський показав ці місця Довженкові. Це і сьогодні вражає та не залишає байдужим нікого. А Ви ще не були в Яреськах? Запрошуємо відвідати цей унікальний край Полтавщини, духовне осердя кінемотографії України", - сказала Вождаєнко.

Фото: uk.wikipedia.org

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-