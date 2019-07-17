На Полтавщині може з'явитися кінематографічний маршрут для туристів

На Полтавщині планують розробити новий туристичний маршрут кінематографічного напрямку, пов'язаний із "яреськівським періодом" творчості видатного кінорежисера і письменника Олександра Довженка.

Про це повідомляється на сторінці "Туризм на Полтавщині" в Facebook.

"16 липня 2019 року Департаментом культури і туризму було проведено виїзне обстеження потенційного об’єкту культурної спадщини та організації просвітницького маршруту, присвяченого Олександру Довженку, в с. Яреськи Шишацького району. Спільно з представництвом місцевих органів влади та працівниками галузі культури і туризму було розглянуто можливість організації туристичного маршруту", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У Диканьці можна буде потрапити в кімнату Солохи

До складу майбутнього туристичного маршруту можуть увійти такі об'єкти: пам’ятник Олександру Довженку; пам’ятник Василю Трубенку – кіногерою фільму "Земля"; меморіальна дошка на садибі Федора Корсуна, в якій квартирував Довженко; місця, де діяв місцевий театр Дмитра Трощинського; дуб, який посадив Микола Гоголь, Сорокалитова гора в Яреськах.

Як повідомляють "Новини Полтавщини", директор департаменту культури і туризму Полтавської ОДА Валентина Вождаєнко запросила всіх уже зараз відвідати Яреськи.

"Яреськівський період" Олександра Довженка. Це славний Шишацький район Полтавщини. Так, тут у 1928 році Олександр Довженко знімав свій фільм "Земля", а потім епізоди до фільмів "Іван", "Щорс". Наш земляк Василь Кричевський показав ці місця Довженкові. Це і сьогодні вражає та не залишає байдужим нікого. А Ви ще не були в Яреськах? Запрошуємо відвідати цей унікальний край Полтавщини, духовне осердя кінемотографії України", - сказала Вождаєнко.

Фото: uk.wikipedia.org