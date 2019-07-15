"Ніч у Львові" зібрала майже 15 тисяч відвідувачів

Події фестивалю "Ніч у Львові 2019", який тривав із 12 до 14 липня, зібрали близько 15 тисяч відвідувачів, які побували на неочікуваних локаціях та різноманітних екскурсіях.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Впродовж трьох днів "Ночі у Львові" близько 50 установ міста працювали до ночі. Ми дуже тішимося, що заходи, які ми підготували, були цікавими нашим гостям. Особливо приємно, що на заходи приходило багато молоді. Найбільше охочих було долучитись до екскурсій "Нетуристичний Львів", у Гарнізонному храмі та його підземеллями, у Соборі Святого Юра, багато молоді було в Національному музеї. Також чимало людей цього року прийшли на екскурсії в кабінет міського голови Львова. Вперше ми поставили ці екскурсії на всі три дні і не прогадали», – розповіла організаторка фестивалю Марта Іванишин.

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У міськраді нагадали, що цьогорічною темою фестивалю став проект "Ангелотворення", який є спільним з Павлом Гудімовим та його виставкою "Ангели". Впродовж трьох днів у внутрішньому дворику Ратуші відбувалися мистецькі акції, де усі охочі могли створити власних Ангелів.

Загалом під час фестивалю львів’яни та гості міста мали змогу відвідати безліч нічних екскурсій, мистецьких акцій, майстер-класів, дискусій, концертів і вистав.

Фото: city-adm.lviv.ua