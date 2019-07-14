Нідерландські барахолки: дух країни, економія та антикваріат

У Нідерландах дуже популярні барахолки. Вони відкриті кожного дня та найбільше відвідувачів - у вихідні.

Тарілку, чашку чи ложку можна знайти за 50 центів. Голландці не люблять пускати гроші на вітер, тому домашні дрібнички переважно купують на барахолках, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Тут можна відчути дух країни. А ще такі місця унікальні тим, що якщо добре покопатися, можна знайти унікальні речі, часом навіть справжній антикваріат.

Нідерландські барахолки / Фото: Драбок Ірина, Укрінформ

Статуетки, картини, книги, традиційний голландський посуд, старовинні меблі, годинники, роздмухувач вогню для камінів, ба навіть прялка. А ще умивальник початку 20 ст. Загалом більшість речей на барахолці під Гаагою - 19-20 століття. Та часом за 50 євро до рук потрапляє справжній антикваріат. Важливо пам’ятати, що на таких ринках завжди треба торгуватися.

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Барахолки є майже у кожному нідерландському місті. Часом там трапляються геть нові сучасні речі. Багато голландців на барахолках купують меблі, техніку та велосипеди. Наприклад, диван можна придбати від 20 євро. Дуже багато речей для інтер’єру. А саме усілякі рамочки для фотографій, маленькі підсвічники, дзеркальця чи підставки під бокали – продають за один євро.