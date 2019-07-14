Назвали ТОП-5 "розумних міст" світу

У п'ятірку кращих «смарт-міст» світу цього року увійшли Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж і Рейк'явік.

Про це свідчать результати дослідження іспанського Центру глобалізації та стратегії бізнес-школи IESE.

Всього у список «Cities in Motion Index 2019» потрапили 174 міста з 80 країн.

Аналіз здійснювався на основі дев'яти критеріїв, таких як людський капітал, соціальна згуртованість, економіка, навколишнє середовище, управління, містобудування, міжнародні зв'язки, технології, мобільність і транспортні зв'язки.

«По-справжньому розумне місто націлене на поліпшення якості життя своїх мешканців, а це означає забезпечення економічної, соціальної та екологічної стабільності», - стверджує один із співавторів доповіді, професор IESE Жоан Енрік Рікарт.

Згідно з дослідженням, Лондон очолив рейтинг завдяки високим результатам майже в усіх категоріях. Столиця Великої Британії утримує лідерство ще з 2016 року. Нью-Йорк заслужив почесне друге місце завдяки кращим економічним показникам, високому людському капіталу, прогресивному містобудування.

Амстердам дослідники відзначили як одне з найбільш прогресивних міст Європи в основному завдяки високому розвитку фінансових технологій, енергоефективності та якості культури. Найсильнішими сторонами Парижа є економіка, людський капітал, міжнародні зв'язки, технології і мобільність, а столиця Ісландії Рейк'явік увійшла в п'ятірку кращих завдяки високим показникам в екології.