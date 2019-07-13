У Дрогобичі створять музейний комплекс Івана Франка
Як повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради, таке рішення ухвалила робоча група міськради з облаштування музею Івана Франка під час виїзного засідання. Комплекс запропоновано облаштувати у приміщенні Дрогобицької вечірньої школи № 1 на вулиці Івана Франка, 14, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення початку XX століття.
"Після огляду стану приміщення, членами робочої групи було запропоновано на базі вечірньої школи облаштувати комплекс Івана Франка, у якому розміщуватимуться франко-просвітницькі організації. Зокрема, мова йде про Інститут Франкознавства, який функціонує при ДДПУ імені Івана Франка, представництва державного історико-культурного заповідника "Нагуєвичі", а також Австрійської бібліотеки та інших організацій. Окрім цього, запропоновано облаштувати зону для засідань науково-культурної спільноти з України та закордону, які прибувають до Дрогобича", – сказано у повідомленні.
Зазначається, що для реалізації проекту необхідно передати приміщення школи на баланс відділу культури та мистецтв міської ради та визначити приміщення, де навчатимуться 42 учні вечірньої школи.
Фото: drohobych-rada.gov.ua