Україна і Північна Македонія підписали угоду про безвіз

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк підписала з міністром закордонних справ Північної Македонії Ніколою Дімітровим угоду про безвізовий режим між двома країнами, який діятиме на постійній основі.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в республіці Північна Македонія.

"Сьогодні разом з міністром закордонних справ Республіки Північна Македонія Ніколою Дімітровим посол Наталія Задорожнюк від імені уряду України підписала надзвичайно важливу міжурядову угоду про безвіз на постійній основі. Більше немає потреби пролонгувати існуючу угоду щороку. Працюємо далі!" - йдеться у повідомленні.

Угода дозволяє громадянам двох країн з біометричними паспортами в’їзді, транзит чи короткострокове перебування протягом 90 днів у 180-денний період, повідомляє "Європейська правда".

"Очікується, що ця угода зробить особливий внесок у подальшу активізацію співпраці, особливо в економічній сфері, шляхом сприяння діловим зв'язкам і контактам між двома країнами, а також розвитку туризму" - заявили в МЗС Північної Македонії.

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Раніше безвізовий режим між Україною та Північною Македонією мав тимчасовий характер. Відповідні угоди підписувалися на рік.

Востаннє Україна продовжувала на рік дію безвізового режиму для громадян Північної Македонії у березні цього року.

Фото: mfa.gov.ua