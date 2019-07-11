Туроператор JoinUp! оскаржить рішення АМКУ про штраф у суді

Український туроператор JoinUp! оскаржить рішення Антимонопольного комітету України про штраф розміром 1,5 млн грн за недобросовісну конкуренцію.

Про це заявив власник туристичної компанії JoinUp! Олександр Альба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми подали заяву до Господарського суду, де будемо оскаржувати рішення Антимонопольного комітету", - розповів Альба.

Він додав, що заява подається в зв'язку з тим, що рішення було ухвалено "без підтверджених доказів".

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня Антимонопольний комітет України оштрафував туроператора JoinUp! на суму 1,5 млн грн за введення клієнтів в оману.