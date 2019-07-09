У Трускавці говоритимуть про розвиток туризму на Дністрі
Як повідомляє видання "Галичина", форум стане майданчиком для обговорення найгостріших питань щодо розвитку рекреаційно-оздоровчого та річкового туризму в басейні Дністра.
На подію запрошують представників малого та середнього бізнесу, що будують свою справу у галузі медичного, оздоровчого, рекреаційного та спортивного туризму.
Під час двох днів форуму будуть обговорені актуальні теми, присвячені розвитку туризму на річках у Європі та Україні, способам залучення інвестицій у свою справу, комплексному маркетинговому та інноваційному підходу до залучення туристів.
У межах форуму відбудеться презентація дослідження стану та перспектив розвитку річкового туризму в Україні. Зацікавлені бізнеси, запевняють організатори, матимуть змогу представити свої компанії під час сесії бліцпрезентацій в межах форуму – для налагодження контактів та нетворкінгу із зацікавленими сторонами.
Форум організований за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в межах програми Європейського Союзу EU4Business.