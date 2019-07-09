Мінінфраструктури розповіло про пунктуальність авіакомпаній у червні
Про це свідчить рейтинг пунктуальності, опублікований на сайті Міністерства інфраструктури України.
"73,9% рейсів українських та 77,4% іноземних авіакомпаній виконано вчасно", - йдеться в повідомленні.
Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії "Atlasjet Україна" (96% рейсів виконано вчасно), "Мотор-Січ" (93,7%) та "Роза вітрів" (88,6%).
Серед іноземних шість авіакомпаній виконали 100% рейсів вчасно: Alitalia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airlines, Bulgaria Air, Tarom.
Мінінфраструктури також повідомило, що в червні українські авіакомпанії з аеропортів України здійснили 5335 рейсів , а іноземні - 3122.
Нагадаємо, в травні українські авіакомпанія виконали вчасно 84,4% рейсів, а іноземні - 82,8%.