Мінінфраструктури розповіло про пунктуальність авіакомпаній у червні

Українські та іноземні авіакомпанії в червні цього року виконали вчасно понад 70% рейсів.

Про це свідчить рейтинг пунктуальності, опублікований на сайті Міністерства інфраструктури України. "73,9% рейсів українських та 77,4% іноземних авіакомпаній виконано вчасно", - йдеться в повідомленні. Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії "Atlasjet Україна" (96% рейсів виконано вчасно), "Мотор-Січ" (93,7%) та "Роза вітрів" (88,6%). Серед іноземних шість авіакомпаній виконали 100% рейсів вчасно: Alitalia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airlines, Bulgaria Air, Tarom. Читайте також: Мільйонним пасажиром львівського аеропорту став малюк Мінінфраструктури також повідомило, що в червні українські авіакомпанії з аеропортів України здійснили 5335 рейсів , а іноземні - 3122. Нагадаємо, в травні українські авіакомпанія виконали вчасно 84,4% рейсів, а іноземні - 82,8%.