У Львові три дні діятиме "Майстерня Ангелів"

У внутрішньому дворику львівської Ратуші впродовж 12-14 липня працюватиме "Майстерня Ангелів", де кожен охочий зможе створити свого охоронця.

Працюватиме локація з 16:00 до 21:00 в межах фестивалю "Ніч у Львові 2019", який проходитиме під брендом "Ангели", повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Люди різних вікових категорій матимуть нагоду "створити Святого Охоронця". Такий "хепінінг" події пов’язаний з діючою виставкою-антологією "Ангели" Павла Гудімова, яка відкрилася одразу на двох локаціях: Львівській національній галереї мистецтв (Палац Лозинського) та Музей Пінзеля. І, у продовження цієї теми, ми запрошуємо гостей фестивалю на пошуки скорботних ангелів під час екскурсії "Сутінки" по Личаківському Цвинтарі", – зазначила організаторка "Ночі у Львові" Марта Іванишин.

Янгола-охоронця можна буде зробити за допомогою професійних художників і архітекторів у різних розмірах і техніці. Це може бути як щось дуже абстрактне, так і реалістичне. Немає ніяких меж у вираженні, запевняють організатори. Матеріали для виробів (дерево, текстиль, глина, пластилін і т.ін.) та робоче місце надаватимуться.

"Майстерня Ангелів" розрахована як для дітей, так і для дорослих. Свої готові вироби учасники дійства матимуть змогу залишити на огляд до завершення "Ночі у Львові" на цій же локації.

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Також 14 липня о 22:00 у дворику Ратуші гостей фестивалю запрошують переглянути перформенс "Я Ангел" від танцювального колективу "Сontermporery Dance Spase". Перформери створять пластичне дійство під музику Святослава Луньова.

Для довідки. У Львові 19 червня відкрилася виставка "Ангели", відтак, місто на 3 місяці перетвориться на унікальне середовище взаємодії світових культур і традицій, об’єднаних ангелами, що покликане закцентувати на важливості культурно-подієвого туризму країни.

Проект зібрав понад 400 експонатів з музейних та приватних колекцій у 23 залах Палацу Лозинського та Музеї Пінзеля на площі понад 2 тис. кв. м. Виставкова частина розділена на 5 тематичних блоків, кожен із яких переосмислює окремий вимір існування ангелів. До експозиції ввійшли предмети археології, скульптури й живопису, артефакти масової культури і навіть музика, яку спеціально для проекту написав композитор Святослав Луньов.

Як повідомляв Укрінформ, фестиваль "Ніч у Львові 2019", який триватиме з 12 до 14 липня, запропонує близько 100 нічних екскурсій, театралізованих дійств, мистецьких перформансів у музеях, театрах і галереях.