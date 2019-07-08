Безкоштовні екскурсії та кіно в замку: як у Чорткові святкуватимуть День міста

Стала відомою детальна програма святкування Дня міста Чорткова Тернопільської області, що триватиме чотири дні - з четверга, 11 липня, до неділі, 14 липня.

Про це повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на Чортківську міську раду.

Зазначається, що тематикою Дня міста цьогоріч стане єврейська культура, яка нерозривно пов’язана з історичним минулим Чорткова. Так, вже 11 липня в будівлі Чортківської міської ради відбудеться зустріч з групою гостей з Ізраїлю, долі яких тією чи іншою мірою пов’язані з Чортковом і трагедією його єврейської громади в роки нацистської окупації.

Серед гостей буде Марта Вінтер-Ґорен, знайома українцям за книгою-спогадом "Донечка, про яку ми завжди мріяли. Історія Марти". На цій зустрічі серед іншого буде представлено одне з останніх українських видань з історії Голокосту - книгу Роберта Кувалека "Табір смерті в Белжеці".

Найбільш насиченим днем ​​святкування стане субота, 13 липня, – тоді заплановано безліч різноманітних заходів. Зокрема, відбудеться перший всеукраїнський шаховий турнір, дружній футбольний турнір, фотовиставка в міському парку, виступи оркестру і творчих колективів. А головним музичним гостем свята стане український виконавець Pianoбой.

У суботу та неділю також пройдуть святкові заходи. Для жителів і гостей міста організують безкоштовні екскурсії містом, вечірні кінопокази просто неба на території місцевого середньовічного замку і безліч інших заходів. У міському парку також облаштують дитячий майданчик і масштабну фуд-зону.