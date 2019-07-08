У турецькій Каппадокії відбувся фестиваль повітряних куль

Міжнародний фестиваль повітряних куль в одному з найпопулярніших туристичних місць Туреччини планують зробити щорічним.

Про це повідомляє видання Airline Haber.

«Фестиваль міжнародного формату проводився вперше, в планах зробити його щорічним. Безперечно, це сприятиме збільшенню кількості туристів та зробить туристичну привабливість регіону ще більшою», - повідомили організатори заходу.

У дні проведення фестивалю, з 3 по 8 липня, Каппадокію відвідали тисячі туристів.

Міжнародний фестиваль повітряних куль був організований муніципалітетом Юргюп та компанією Pasha Balloons.

Основне дійство відбулося над містечком Пашабаги, коли в небо піднялися повітряні кулі різноманітних форм: у вигляді роботів, гномів, різних комах та тварин. Після 45-хвилинної подорожі в небі Каппадокії повітряні кулі приземлилися біля міста-фортеці Учхісар.

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У заході взяли участь повітроплавці з США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Японії та інших країн.

Фото: airlinehaber.com