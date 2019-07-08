У турецькій Каппадокії відбувся фестиваль повітряних куль
Про це повідомляє видання Airline Haber.
«Фестиваль міжнародного формату проводився вперше, в планах зробити його щорічним. Безперечно, це сприятиме збільшенню кількості туристів та зробить туристичну привабливість регіону ще більшою», - повідомили організатори заходу.
У дні проведення фестивалю, з 3 по 8 липня, Каппадокію відвідали тисячі туристів.
Міжнародний фестиваль повітряних куль був організований муніципалітетом Юргюп та компанією Pasha Balloons.
Основне дійство відбулося над містечком Пашабаги, коли в небо піднялися повітряні кулі різноманітних форм: у вигляді роботів, гномів, різних комах та тварин. Після 45-хвилинної подорожі в небі Каппадокії повітряні кулі приземлилися біля міста-фортеці Учхісар.
У заході взяли участь повітроплавці з США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Японії та інших країн.
Фото: airlinehaber.com