В аеропорту Харкова пасажиропотік за півроку зріс майже на третину

Аеропорт "Харків" за перше півріччя 2019 року обслужив 552,6 тис. пасажирів, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу підприємства, 446,9 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+30%), 105,7 тис. осіб вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами (+10%).

Загалом число вильотів літаків з аеропорту "Харків" за перші 6 місяців 2019 року зросло на 16%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, і становило 2 478. Із них 1 662 рейси вилетіли за кордон (+13%), 816 рейсів - в межах України (+21%).

У червні ж 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" становив 124,4 тис. осіб. Це перевищило результат червня минулого року на 9%. З цього числа 102,5 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+5%), 21,9 тис. мандрівників вилетіли або прилетіли внутрішніми рейсами (+28%).

Число вильотів в червні 2019 року зросло на 5% – до 510. Із них 345 вильотів були за кордон (-7%), 165 – в межах України (+ 46%).

Найбільш популярними напрямками стали Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх і Відень.

Нагадаємо, що в першому літньому місяці 2019 року регулярні рейси з Харкова відкрили дві авіакомпанії. Так, 2 червня SkyUp почала літати до Одеси й Ріміні, 4 червня - до Кутаїсі, 14 червня - до Парижа. А Ryanair з 17 червня запустила рейси Харків – Краків.

Фото: @hrk.aero