Джапарова закликала українських туристів підтримати телеканал UA|TV

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова закликала українців, що подорожують та відпочивають за кордоном, просити адміністрації готелів включати у їхню сітку мовлення телеканал UA|TV.

Про це Джапарова заявила під час пресконференції у Херсоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закликаю кожного українця, який подорожує за кордоном і відпочиває в готелях, звертатися до адміністрації готелів з проханням включати у свою сітку мовлення телеканал UA|TV, наприклад. Це комерційні, насправді, речі – коли є запит від людей, будуть включати цей канал готелі, вони мають реагувати на запити від громадян України», - зазначила Джапарова.

За її словами, готелі мають таку можливість, цей телеканал мовить про Україну різними мовами на трьох супутниках, відповідно, він покриває Європейський континент, Азійський, частину Латинської Америки. Інша справа – запит. Як наголосила Джапарова, якщо туристи не проситимуть внести UA|TV в сітку мовлення, то сама адміністрація готелів зі своєї ініціативи цього не робитиме.