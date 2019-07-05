Джапарова закликала українських туристів підтримати телеканал UA|TV
Про це Джапарова заявила під час пресконференції у Херсоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Закликаю кожного українця, який подорожує за кордоном і відпочиває в готелях, звертатися до адміністрації готелів з проханням включати у свою сітку мовлення телеканал UA|TV, наприклад. Це комерційні, насправді, речі – коли є запит від людей, будуть включати цей канал готелі, вони мають реагувати на запити від громадян України», - зазначила Джапарова.
За її словами, готелі мають таку можливість, цей телеканал мовить про Україну різними мовами на трьох супутниках, відповідно, він покриває Європейський континент, Азійський, частину Латинської Америки. Інша справа – запит. Як наголосила Джапарова, якщо туристи не проситимуть внести UA|TV в сітку мовлення, то сама адміністрація готелів зі своєї ініціативи цього не робитиме.