На Прикарпатті влаштують авіаційний етнічний фестиваль

У Коломиї, що на Івано-Франківщині, вихідними, 6-7 липня, відбудеться авіаційний етнічний фестиваль "Ніч на Івана Купала".

Про це повідомляє видання "Kurs".

"6-7 липня на коломийському аеродромі пройде авіаційний етнічний фестиваль "Ніч на Івана Купала". У Вас буде можливість побачити понад 50 літаків та гелікоптерів з цілої України та з-за кордону. Проведіть вихідні із задоволенням", - запросили авіатори.

Вхід на фестиваль вільний, однак є дрес-код – вишиванка.

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У програмі заходу – політ за маршрутами, змагання на точність приземлення на ЗПС, робота цивільного патруля (завдання – знайти спецмашину, сфотографувати та визначити координати), повітряне полювання, ознайомчі польоти для охочих.

На території проведення фестивалю діятимуть дитячий майданчик і виїзна кухня. Крім того, на відвідувачів чекають різноманітні авіатематичні конкурси.