В аеропорту "Чернівці" розповіли про зростання пасажиропотоку

Міжнародний аеропорт "Чернівці" імені Леоніда Каденюка в червні 2019 року обслужив 11 390 пасажирів, що перевищує торішній показник за аналогічний період на 12,5%.

Про це повідомляє ЦТС із посиланням на дані підприємства.

Зокрема, міжнародними рейсами з аеропорту "Чернівці" в червні 2019 року скористалися 5 818 осіб (торік - 5530), а внутрішніми - 5572 (у 2018 році - 4142 пасажири). В червні аеропорт обслужив 132 повітряні судна - стільки ж було і торік.

"Водночас завантаження рейсу до Києва в середньому склало більш як 92 пасажири, тоді як торік середній показник становив 68", - повідомили в аеропорту.

Загалом зростання пасажиропотоку за перше півріччя становить 9,9%.