Туристів запросили на прогулянку старим Бобринцем

У центральному сквері Бобринця, що на Кіровоградщині, встановили туристичні стенди "Прогулянка старим містом", які мають стати візитівкою громади.

Про це повідомляє CBN із посиланням на "Громадські ініціативи України".

"На стендах представлена цікава інформація, яка відкриває нам Бобринець як туристичне місто з цікавою архітектурою, історією та людьми. Один зі стендів – навігаційний. Його встановлено в центральному парку біля пам’ятника Марку Кропивницькому. Кожен стенд має QR-код, який веде на сторінку проекту", – зауважила директорка Агенції сталого розвитку "Хмарочос" Ірина Ткаченко.

На стендах є інформація про пам’ятник Марку Кропивницькому; повітове училище, де свого часу навчалися Марко Кропивницький і брати Тобілевичі – Іван, Микола, Панас, Петро і Андрій; Дім народного зібрання ХІХ століття; адмінбудинок османських володарів ХVІІ ст.; філію інституту шляхетних дівчат; локанду – історичний, торговельний, господарський, географічний центр Бобринця; збудовану1853 року Свято-Миколаївська церква; Церковно-парафіяльну школу; синагогу ХІХ ст.; трактир тощо.

Читайте також: Северинівська ОТГ на Вінниччині готується до фруктового фестивалю

Авторами туристичних стендів "Прогулянка старим містом" стали активісти місцевої ГО "Бобринець історико-культурна спадщина", а розробка відбувалася в межах грантового проекту "Туризм – майбутнє Бобринця".

"Ми написали проект, у якому передбачили, крім створення інфостендів, серію тематичних екскурсій Бобринцем та школу гідів для молоді, туристичний квест історичним містом та розробку туристичної мапи Бобринця. Також було створено сторінку проекту в соцмережах, на якій жителі міста публікували дописи зі старими фото з сімейних архівів. У такий спосіб ми залучили небайдужих мешканців громади до формування онлайн-фотоальбому "Бобринець у старих світлинах", – розповіла керівниця проекту Наталя Телих.