Туристів запросили на прогулянку старим Бобринцем
Про це повідомляє CBN із посиланням на "Громадські ініціативи України".
"На стендах представлена цікава інформація, яка відкриває нам Бобринець як туристичне місто з цікавою архітектурою, історією та людьми. Один зі стендів – навігаційний. Його встановлено в центральному парку біля пам’ятника Марку Кропивницькому. Кожен стенд має QR-код, який веде на сторінку проекту", – зауважила директорка Агенції сталого розвитку "Хмарочос" Ірина Ткаченко.
На стендах є інформація про пам’ятник Марку Кропивницькому; повітове училище, де свого часу навчалися Марко Кропивницький і брати Тобілевичі – Іван, Микола, Панас, Петро і Андрій; Дім народного зібрання ХІХ століття; адмінбудинок османських володарів ХVІІ ст.; філію інституту шляхетних дівчат; локанду – історичний, торговельний, господарський, географічний центр Бобринця; збудовану1853 року Свято-Миколаївська церква; Церковно-парафіяльну школу; синагогу ХІХ ст.; трактир тощо.
Авторами туристичних стендів "Прогулянка старим містом" стали активісти місцевої ГО "Бобринець історико-культурна спадщина", а розробка відбувалася в межах грантового проекту "Туризм – майбутнє Бобринця".
"Ми написали проект, у якому передбачили, крім створення інфостендів, серію тематичних екскурсій Бобринцем та школу гідів для молоді, туристичний квест історичним містом та розробку туристичної мапи Бобринця. Також було створено сторінку проекту в соцмережах, на якій жителі міста публікували дописи зі старими фото з сімейних архівів. У такий спосіб ми залучили небайдужих мешканців громади до формування онлайн-фотоальбому "Бобринець у старих світлинах", – розповіла керівниця проекту Наталя Телих.