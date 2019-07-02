Державіаслужба дозволила Azur Air Ukraine літати за 7 новими напрямками

Державна авіаційна служба України надала права авіакомпанії "Azur Air Ukraine" на експлуатацію повітряних ліній за 7 напрямками.

Відповідне рішення Державіаслужба опублікувала на своєму сайті.

"Надати ТОВ "Авіакомпанія "Азур Ейр Україна" права на експлуатацію повітряних ліній: Одеса – Даламан (Турецька Республіка) – Одеса (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Одеса – Бодрум (Турецька Республіка) – Одеса (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Львів – Бодрум (Турецька Республіка) – Львів (частота рейсів: 3 рейси на тиждень); Харків – Бодрум (Турецька Республіка) – Харків (частота рейсів: 5 рейсів на тиждень); Київ – Ла-Романа (Домініканська Республіка) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Київ – Варадеро (Республіка Куба) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень); Київ – Бангкок (Королівство Таїланд) – Київ (частота рейсів: 2 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням необмеженого строку дії права", - йдеться в тексті рішення.

Державіаслужба також анулювала права Azur Air Ukraine на експлуатацію повітряної лінії Київ – Ізмір (Турецька Республіка) – Київ та відмовила в наданні прав на експлуатацію повітряної лінії Харків – Анталія (Турецька Республіка) – Харків.

Зазначається, що засідання комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній відбулося 27 червня 2019 року.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у червні цього року Azur Air Ukraine анонсувала запуск рейсів компанії до міста Варадеро на острові Куба, які виконуватимуться з 25 жовтня 2019 року до 10 квітня 2020 року один раз на 10 днів.