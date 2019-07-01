Туристи зможуть продегустували всі мінеральні води Закарпаття в одному місці

У закарпатському селі Поляна, що на Свалявщині, 6-8 липня відбудеться фестиваль мінеральної води "Сила життя – у джерелах Карпат".

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"Гості фестивалю мінеральної води "Сила життя – у джерелах Карпат" матимуть змогу продегустувати практично всі типи унікальних за своїми властивостями вод, адже на Закарпатті зосереджена більшість їх видів. Крім провідних заводів мінеральних вод, що здійснюють в районі промисловий розлив мінеральної води, оздоровниці Свалявщини ознайомлять усіх охочих із великим спектром своїх лікувальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Під час фестивалю працюватиме виставка-ярмарок автентичних робіт декоративного мистецтва, можна буде скуштувати закарпатські народні страви й послухати виступи колективів народної самодіяльності.

Стартує дійство о 09:00, а завершиться о 20:00.