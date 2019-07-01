Вибір місця в літаках МАУ здорожчав

Авіакомпанія МАУ підняла плату за вибір місця в процесі бронювання або зміну місця під час онлайн-реєстрації за квитками економ-класу, які не включають цю послугу.

Про це свідчить оновлена ​​інформація на сайті авіаперевізника, повідомляє avianews.com.

Зазначається, що зміна за більшістю позицій становить 1 євро за винятком вибору місць в аварійних рядах на далекомагістральних рейсах, де розцінки збільшилися на 5 євро.

Зараз діапазон цін за вибір або зміну місця перебуває в межах 4-12 євро для внутрішніх рейсів, 5-16 євро для середньомагістральних рейсів і 10-45 євро для далекомагістральних рейсів.

Плата стягується за переліт. Це означає, що, якщо пасажир летить з пересадкою і хоче вибрати місце, послугу необхідно буде оплачувати для кожного окремого рейсу.

Ціна вибору місця на внутрішньоукраїнських рейсах МАУ:

Місце Було Стало Місце посередині 3 євро 4 євро Місце біля проходу або вікна 4 євро 5 євро Місце в першому ряду економ-класу 11 євро 12 євро Місце у 2-6-му ряду економ-класу 9 євро 10 євро Місце в аварійному ряду 11 євро 12 євро

Ціна вибору місця на середньомагістральних рейсах МАУ:

Місце Було Стало Місце посередині 4 євро 5 євро Місце біля проходу або вікна 6 євро 7 євро Місце в першому ряду економ-класу 15 євро 16 євро Місце у 2-6-му ряду економ-класу 12 євро 13 євро Місце в аварійному ряду 15 євро 16 євро

Ціна вибору місця на далекомагістральних рейсах МАУ:

Місце Було Стало Місце посередині 9 євро 10 євро Місце біля проходу або вікна 13 євро 14 євро Місце в першому ряду економ-класу — 45 євро Місце у 2-6-му ряду економ-класу 20 євро 22 євро Місце в аварійному ряду 40 євро 45 євро

До 26 березня 2019 року безкоштовно вибирати місце в процесі бронювання авіаквитка могли пасажири за тарифами бізнес-класу і преміум-економ. Пасажири економічного класу могли безкоштовно вибрати місце з доступних під час онлайн-реєстрації. Плата стягувалася тільки в разі вибору місць в аварійних рядах або в перших шести рядах економічного класу.

З 26 березня 2019 року під час онлайн-реєстрації пасажирів економ-класу МАУ місце присвоюється системою автоматично безкоштовно, а за зміну запропонованого варіанту необхідно заплатити.

Фото: avianews.com