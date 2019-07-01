Вибір місця в літаках МАУ здорожчав

Вибір місця в літаках МАУ здорожчав

Укрінформ
Авіакомпанія МАУ підняла плату за вибір місця в процесі бронювання або зміну місця під час онлайн-реєстрації за квитками економ-класу, які не включають цю послугу.

Про це свідчить оновлена ​​інформація на сайті авіаперевізника, повідомляє avianews.com

Зазначається, що зміна за більшістю позицій становить 1 євро за винятком вибору місць в аварійних рядах на далекомагістральних рейсах, де розцінки збільшилися на 5 євро.

Зараз діапазон цін за вибір або зміну місця перебуває в межах 4-12 євро для внутрішніх рейсів, 5-16 євро для середньомагістральних рейсів і 10-45 євро для далекомагістральних рейсів.

Плата стягується за переліт. Це означає, що, якщо пасажир летить з пересадкою і хоче вибрати місце, послугу необхідно буде оплачувати для кожного окремого рейсу.

Ціна вибору місця на внутрішньоукраїнських рейсах МАУ:

Місце Було Стало
Місце посередині  3 євро  4 євро
Місце біля проходу або вікна  4 євро 5 євро
Місце в першому ряду економ-класу  11 євро  12 євро
Місце у 2-6-му ряду економ-класу  9 євро  10 євро 
Місце в аварійному ряду 11 євро  12 євро 

Ціна вибору місця на середньомагістральних рейсах МАУ:

Місце  Було  Стало
Місце посередині  4 євро 5 євро
Місце біля проходу або вікна  6 євро  7 євро 
Місце в першому ряду економ-класу  15 євро  16 євро
Місце у 2-6-му ряду економ-класу  12 євро  13 євро
Місце в аварійному ряду 15 євро  16 євро

Ціна вибору місця на далекомагістральних рейсах МАУ:

Місце  Було  Стало
Місце посередині  9 євро  10 євро
Місце біля проходу або вікна  13 євро  14 євро 
Місце в першому ряду економ-класу  45 євро
Місце у 2-6-му ряду економ-класу  20 євро 22 євро
Місце в аварійному ряду  40 євро  45 євро 

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До 26 березня 2019 року безкоштовно вибирати місце в процесі бронювання авіаквитка могли пасажири за тарифами бізнес-класу і преміум-економ. Пасажири економічного класу могли безкоштовно вибрати місце з доступних під час онлайн-реєстрації. Плата стягувалася тільки в разі вибору місць в аварійних рядах або в перших шести рядах економічного класу.

З 26 березня 2019 року під час онлайн-реєстрації пасажирів економ-класу МАУ місце присвоюється системою автоматично безкоштовно, а за зміну запропонованого варіанту необхідно заплатити.

Фото: avianews.com

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