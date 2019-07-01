Вибір місця в літаках МАУ здорожчав
Про це свідчить оновлена інформація на сайті авіаперевізника, повідомляє avianews.com.
Зазначається, що зміна за більшістю позицій становить 1 євро за винятком вибору місць в аварійних рядах на далекомагістральних рейсах, де розцінки збільшилися на 5 євро.
Зараз діапазон цін за вибір або зміну місця перебуває в межах 4-12 євро для внутрішніх рейсів, 5-16 євро для середньомагістральних рейсів і 10-45 євро для далекомагістральних рейсів.
Плата стягується за переліт. Це означає, що, якщо пасажир летить з пересадкою і хоче вибрати місце, послугу необхідно буде оплачувати для кожного окремого рейсу.
Ціна вибору місця на внутрішньоукраїнських рейсах МАУ:
|Місце
|Було
|Стало
|Місце посередині
|3 євро
|4 євро
|Місце біля проходу або вікна
|4 євро
|5 євро
|Місце в першому ряду економ-класу
|11 євро
|12 євро
|Місце у 2-6-му ряду економ-класу
|9 євро
|10 євро
|Місце в аварійному ряду
|11 євро
|12 євро
Ціна вибору місця на середньомагістральних рейсах МАУ:
|Місце
|Було
|Стало
|Місце посередині
|4 євро
|5 євро
|Місце біля проходу або вікна
|6 євро
|7 євро
|Місце в першому ряду економ-класу
|15 євро
|16 євро
|Місце у 2-6-му ряду економ-класу
|12 євро
|13 євро
|Місце в аварійному ряду
|15 євро
|16 євро
Ціна вибору місця на далекомагістральних рейсах МАУ:
|Місце
|Було
|Стало
|Місце посередині
|9 євро
|10 євро
|Місце біля проходу або вікна
|13 євро
|14 євро
|Місце в першому ряду економ-класу
|—
|45 євро
|Місце у 2-6-му ряду економ-класу
|20 євро
|22 євро
|Місце в аварійному ряду
|40 євро
|45 євро
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До 26 березня 2019 року безкоштовно вибирати місце в процесі бронювання авіаквитка могли пасажири за тарифами бізнес-класу і преміум-економ. Пасажири економічного класу могли безкоштовно вибрати місце з доступних під час онлайн-реєстрації. Плата стягувалася тільки в разі вибору місць в аварійних рядах або в перших шести рядах економічного класу.
З 26 березня 2019 року під час онлайн-реєстрації пасажирів економ-класу МАУ місце присвоюється системою автоматично безкоштовно, а за зміну запропонованого варіанту необхідно заплатити.
Фото: avianews.com