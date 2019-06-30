З українського міста Чорноморськ, що на Одещині, до італійського міста Барі ходитиме пором.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"З українського Чорноморська до італійського Барі ходитиме пором! Це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду до Італії" - йдеться у повідомленні.

Барі — приморське місто в Південній Італії. Це одне з найбільш значних міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр та найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Чорноморськ - один з найбільших портів України, вантажообіг якого в 2018 році складав 21,5 млн т.

Фото: Урядовий портал/ФБ