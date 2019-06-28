Львівщина в липні запропонує туристам 6 масштабних фестивалів

У другий місяць літа Львівська область фестивалитиме на повну.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

"Впродовж липня на Львівщині відбудеться шість масштабних фестивалів. Зокрема, етнофестиваль "Івана Купала в древньому Удечі". Він поєднає височенну ватру, виступи знаменитих гуртів, етнічні забави в обрамленні магічної купальської ночі й бурхливих хвиль Стрия. Кожен учасник фестивалю зможе поринути у чари "древнього Удеча", - йдеться в повідомленні.

Так, Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні "Молода Галичина-2019" відбудеться 7 липня в місті Новояворівську. На цей унікальний та найстарший в Україні пісенний форум прибудуть таланти з понад 10 держав.

А в Яворівському національному природному парку на території відпочинкового осередку "Верещиця" 7 липня стартує традиційний етнофестиваль "Яворівська бавниця".

У програмі свята - виступи народних колективів Яворівщини, майстер-класи, виставка "Яворівська бавниця", переспіви біля ватри.

Міжнародний фольклорний етнофестиваль трьох культур "Белзька брама" розпочнеться 14 липня у місті Белз — на кордоні з Польщею. Його основна мета - взаємозбагачення та популяризація української, польської та єврейської культур, представники яких мирно жили у цьому прикордонному містечку упродовж століть.

Відчути смак колоритної галицької кухні, скуштувати страви за автентичними рецептами господинь, запрошують до Радехова на "Куховарню RadoFest". Організатори обіцяють дегустації "страви року" та ярмарок смаколиків.

Міжнародний фестиваль української слави "Кульчиці-Фест" розгорнеться 28 липня у селі Кульчиці Самбірського району.

Тут, на батьківщині трьох козацьких гетьманів - Петра Сагайдачного, Марка Жмайла, Павла Павлюка (Бута) та героя оборони Відня Юрія Кульчицького, гостям запропонують історичні реконструкції, майстер-класи, конкурси та концерти.

"Кожен на своєму місці робить справу, від якої залежить успіх країни. А такі фестивалі, що просякнуті духом культури та історії, навчають нас та наших дітей патріотизму та гордості за свою землю, свій народ, вчать об’єднуватися довкола української ідеї, з якою ми переможемо", - зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.