У Трускавці говорили про значення гастротуризму для розвитку територій

У Трускавці на IV Форумі місцевого розвитку обговорили роль гастротуризму та промоції місцевих виробників задля розвитку територій.

Про це у середу, 26 червня, повідомляє офіційний сайт Форуму.

"Є ідея створити бренд на кшталт "Смак українських Карпат"... Гастротуризм як драйвер розвитку територій – такою була тема панельної дискусії на відкритому повітрі, що відбулася в рамках ІV Форуму місцевого розвитку, що проходить у Трускавці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спікери дискусії, які представляли різні ділянки цієї галузі, – виробників продуктів харчування, рестораторів, менеджерів з організації взаємодії між ними – виявилися одностайними в одному: гастрономічний туризм в регіоні стрімко розвивається. Але цей процес окреслив і проблеми, які потребують нагального вирішення.

"Ми маємо оригінальні продукти, маємо бренди, але ми потребуємо системного підходу, щоб успішно зайняти свою нішу на гастрономічному ринку Східної Європи", – змалював ситуацію співзасновник Клубу галицької кухні Ігор Лильо.

На його думку, для цього потрібно виконати три основні завдання: відтворити не просто історичну традицію, а й створити так звану "нову стару кухню", яка б поєднувала традиції нової кухні зі старими технологіями; створити повноцінний інформаційний хаб із підтримки та пропаганди ексклюзивної місцевої кухні, і як завершальний етап – створення спільного бренду на кшталт "Смак українських Карпат". Лильо підкреслив, що лише тоді буде перехід до професійного підходу в цій справі.

На важливості саме гастрономічної ділянки масового туризму наголосив співзасновник проекту "Боїм. Гастромандриівент-менеджер" Сашко Чернологов.

"Місцева кухня, аромати й смаки набагато більше закарбовуються в пам’яті після мандрів, ніж фото чи відео. Особливо важливо, щоб турист міг взяти частинку цих спогадів з собою. Наше завдання, щоб, відкриваючи, скажімо, баночку львівської кави, мандрівник відчув запах і кави, і Львова", – сказав Чернологов.

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На Форумі також зазначили, що одна з основних проблем у галузі гастротуризму – комунікація між виробником продукції і тими, хто надає її туристові, – продавцями та рестораторами. Але додали, що все ж таки в Україні є структури, які системно працюють над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, таку платформу з організації закупівель крафтової продукції, першу в Україні, що працює в цьому сегменті, представила її директор Леся Хомин.