Черкаси готуються до графіті-фестивалю

У Черкасах вихідними, 29-30 червня, в межах святкування Дня молоді вперше проведуть фестиваль графіті "Алярм". Його учасники прикрасять вулицю вздовж набережної.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської міської ради.

"29-30 червня вперше в Черкасах відбудеться фестиваль графіті "Алярм". Подія проходитиме на вулиці Козацькій. За ці два дні понад 25 райтерів із усієї України та навіть із Молдови перетворять довгий шматок бетонного паркану вздовж набережної на витвір вуличного мистецтва", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Алярм" – майданчик для об’єднання графіті-художників зі всієї України. Він надає їм можливість для самореалізації та генерування якісної творчої енергії.

Читайте також: Сумщина цього тижня масштабно фестивалитиме

Ідея його проведення належить черкащанці Аліні Котолуп.

Як повідомили організатори фестивалю на сторінці в Facebook, графіті-джем розпочнеться в суботу зранку й завершиться в неділю. Під час проведення фестивалю лунатиме музика, буде організовано місця для відпочинку, а також відбудеться конкурс для художників.