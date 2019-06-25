Мінікопії архітектурних пам'яток встановили в Одесі

В Одесі відкрили перші три мініатюри проекту "Одеса на дотик із закритими очима", що реалізується в межах Громадського бюджету.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

"Поруч з будівлями міської ради, Археологічного музею і Англійського клубу (Морського музею) з'явилися їх мініатюрні копії, щоб люди з вадами зору могли насолодитися деталями відомих архітектурних пам'яток на дотик", - йдеться в повідомленні.

Ініціатором проекту виступила одеситка Світлана Стрельцова, яка має вади зору. Вона стикалася з такою практикою під час відвідування Польщі й захотіла втілити свою мрію в Одесі.

Ці мініатюри стануть частиною цілорічного екскурсійного маршруту для осіб з інвалідністю, який з минулого року працює в Одесі.

"Цей проект дає можливість насолодитися архітектурою Одеси тим, хто не може її побачити. Це не просто мініатюри будівель, це можливість відчути кожну деталь, кожен вигин нашої історії", - зазначила заступник Одеського міського голови Світлана Бедрега.

Незабаром планується встановити ще три мініатюри – копії будівель Одеського національного театру опери та балету, Воронцовського палацу й колонади.

Фото: omr.gov.ua