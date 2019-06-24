"Автоветерани" з різних країн з'їдуться до Ужгорода

Близько ста ретроавтомобілів з Чехії, Словаччини, Польщі в суботу, 29 червня, приїдуть до Ужгорода в межах автопробігу "Земплінське ралі автоветеранів", який цьогоріч уперше продовжили до обласного центру Закарпаття.

Про це повідомив заступник Ужгородського міського голови Олександр Білак на сторінці в Facebook.

"В минулому році відвідали цікаве дійство – Земплінське ралі автоветеранів, – під час якого було представлено понад 100 ретроавтомобілів. Автопробіг з міста Міхаловце (Словаччина – ред.) до озера Ширава вже є традицією, а ми запропонували продовжити маршрут до Ужгорода. І вже 29 червня цього року ужгородці та гості нашого міста зможуть побачити близько 100 автомобілів різних поколінь!", – написав Білак.

Унікальні машини, які, попри поважний вік, не просто "на ходу", але і в чудовому технічному стані, можна буде побачити з 13:00 на перетині набережної Незалежності й площі Театральної.

Фото: Олександр Білак/Facebook