У курортній Затоці розпочала роботу туристична поліція

Із початком курортного сезону в Затоці Одеської області розпочала роботу туристична поліція.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.

«Літом у Затоку з’їжджається до ста тисяч відпочивальників. Гості та місцеві жителі повинні почуватися безпечно, в будь-якій ситуації розраховувати та отримати допомогу поліції», - звернувся до особового складу т.в.о. начальника Білгород-Дністровського відділу поліції В’ячеслав Барба.

Читайте також: Одесу цілодобово патрулюватиме туристична поліція

Станція туристичної поліції розташована в центрі Затоки на вул. Приморській. Правоохоронці цілодобово нестимуть службу пішими та автопатрулями у прибережній зоні курортного селища. Її завдання – цілодобове забезпечення безпеки гостей й місцевих жителів та оперативне реагування на повідомлення про правопорушення.