Фестиваль «Зелене Купало в літо упало» зустрічатиме туристів у статусі всеукраїнського

Статус всеукраїнського надано обласному фестивалю народної творчості «Зелене Купало в літо упало», який відбувається 15 років поспіль на Рівненщині.

Про це повідомляє Корецька РДА.

«За погодженням з Міністерством культури України обласному фестивалю народної творчості «Зелене Купало в літо упало» присвоєно статус всеукраїнського. Цей фестиваль став візитівкою нашого гостинного краю. Його учасниками є професійні, аматорські колективи та народні умільці Корецького району, Рівненської та сусідніх їй областей, Луганської області, колективи з Республіки Польща», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кожного року фестиваль відвідує понад 7 тис. гостей та місцевих жителів.

Основна мета фестивалю - збереження народних традицій, відновлення кращих зразків місцевого фольклору, налагодження культурних зв’язків та творчого взаємообміну між колективами України та зарубіжжя.

Цього року Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Зелене Купало в літо упало» проходитиме у Корецькому районі 12-14 липня.