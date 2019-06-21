На бердянському пляжі з'явиться музей

На одному з пляжів Бердянська, що в Запорізькій області, реалізують унікальний проект "Музей на пляжі".

Ініціатива передбачає створення на бетонних плитах муралів, копій українських художників-авангардистів, повідомляє "Мрія Запорожье".

За задумом організаторів, проект "Музей на пляжі" стане не тільки цікавою фотозоною та "родзинкою" курортного міста, а й інструментом залучення українців до мистецтва.

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Наразі готові 2 плити, і ще 4 планують закінчити найближчим часом. За проектом планується перетворення ще 7 плит, але автори й активісти шукають фінансування на реалізацію ініціативи.