У SkyUp пояснили причини затримки рейсу "Барселона – Харків"

“Рейс PQ 748 «Барселона – Харків» не вилетів вчасно. Причина — несправність системи внутрішнього зв'язку між кабіною пілотів і бортпровідників”, - повідомили у SkyUp.

В авіакомпанії зазначили, що рейс вилетить орієнтовно 21.06.2019 о 02:00 за місцевим часом, щойно проблему буде усунено.

“Ми робимо для цього все можливе”, - запевнили у SkyUp.

У авіакомпанії уточнили, що пасажирам рейсу були надані вода, сандвічі, а також трансфер і розселення в готелях: Tryp Port Cambrils — для 52 пасажирів, Cercotel Reus Park — для 87 пасажирів, Marinada Salou — для 43 пасажирів.

На запитання про причини нештатної ситуації, у SkyUp відповіли, що це новий літак — йому 5 років, “але й з новими літаками трапляються технічні проблеми”.

“Для SkyUp Airlines безпека пасажирів — безумовний пріоритет. Затримка рейсу — однозначно неприємна ситуація. Ми просимо вибачення за незручності”, - наголосили у авіакомпанії.

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Як повідомляли ЗМІ, 180 українських туристів майже добу не можуть вилетіти з аеропорту Барселони. Усі речі люди здали в багаж вчора, коли реєструвалися на рейс, що мав вилетіти о 20:00. За словами пасажирів, бутерброди їм роздали вночі, а в готель, до якого 1,5 години від аеропорту відвезли о третій ночі. Сьогодні о 14:00 людей повернули до аеропорту, і з того часу проблему, де взяти їжу і воду, вони вирішують самотужки.