Перший зелений лабіринт Житомирщини готують до відкриття

У житомирському парку відкриють перший в області зелений лабіринт із альтанкою, що стане новою туристичною атракцією.

Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради.

"На території парку імені Ю. Гагаріна є відпочинкова зона, де багато часу проводять батьки з маленькими дітками. Дуже органічно в цю зону вписується саме зелений лабіринт, оскільки він дасть змогу творчо використати виключно природні елементи і стане чудовим місцем для активного проведення дозвілля. Прогулянка лабіринтом – хороша розминка, і фізична, і розумова. Також лабіринт "ростиме" разом з дітьми, що буде додатковою атракцією", – йдеться в повідомленні.

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Проект створення зеленого лабіринту переміг у бюджеті участі 2018 року на загальноміському голосуванні – він передбачає висадження кущів, ландшафтний дизайн, встановлення альтанки для відпочинку.

На сьогодні вже висаджено кущі туї, облаштовано пішохідні доріжки зі щебеню. У центрі лабіринту збудовано альтанку білого кольору, а також встановлено лави на вході в альтанку. Якщо подивитися на лабіринт із висоти пташиного польоту, то можна дізнатися вік міста Житомира – 1135, – висаджений зеленим чагарником.

Фото, відео: zt-rada.gov.ua