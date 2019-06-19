На запорізькому курорті через сміття закрили проїзд до Федотової коси

Проїзд на територію ланшафтного заказника Федотова коса, що в смт Кирилівка Запорізької області, для всіх видів автомобільного транспорту обмежено.

Відповідний наказ підписав та оприлюднив на сторінці в Facebook директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик.

"З 19 червня 2019 року і до початку реалізації плану Природоохоронного заходу, спрямованого врегулювати антропегенне навантаження на об’єкт ПЗФ, обмежити вільний доступ на територію ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Федотова коса" всіх видів автотранспортних засобів, крім службових автомобілів парку та авто, які задіяні у виконанні службових обов’язків, котролюючих, правоохоронних органів, комунальних підприємств, автотранспортних засобів, які потребують транзитного проїзду", - йдеться в документі.

Воловик зазначив, що таке рішення він прийняв після того, як побачив, скільки сміття залишили туристи, які приїхали на узбережжя Азовського моря минулими вихідними.

За його словами, тепер виховувати повагу до довкілля будуть через суворі адміністративні штрафи.