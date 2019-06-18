Херсонська "міні-Голландія" запрошує на фотосесії до лілій

На Херсонщині запрошують милуватися цвітінням лілій та на фотосесії на полях фермерського господарства "Шафран Любимівський".

Про це поінформував засновник фермерського господарства Віталій Шакало в Facebook.

"ФГ "Шафран Любимівський" розпочало прийом охочих на фотосесії та продаж зрізу лілій. Також ми починаємо торгівлю посадковим матеріалом шафрану та зрізу лаванди", - йдеться в дописі.

Як раніше повідомляв Укрінформ, фермерське господарство "Шафран Любимівський" стало відоме в Україні як "міні-Голландія", куди їдуть на екскурсії туристи з усієї України. Тут також вирощують найдорожчу в світі спецію і хочуть зацікавити туристів, щоб вони приїздили на тури з початку весни до кінця осені.