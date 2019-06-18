У турецькій Каппадокії у липні пройде фестиваль повітряних куль

150 повітряних куль піднімуться у небо під час фестивалю, якій відбудеться 3-7 липня в одному з найпопулярніших туристичних місць Туреччини – Каппадокії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Фестиваль буде проводитися вперше. У ньому візьмуть участь близько 150 повітряних куль, які здійснять шість підйомів», - розповіли організатори.

Планується також провести нічне шоу, коли кулі зі спеціальним підсвіченням підніматимуться у повітря під музику.

У фестивалі візьмуть участь повітроплавці США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Японії та інших країн.

З нагоди проведення фестивалю мер міста Невшехір Расім Ари оголосив розіграш 500 безплатних прогулянок на повітряних кулях.

Каппадокія – історичний регіон на північному сході Туреччини, який славиться незвичними ландшафтами, підземними та скельними містами.

Національний парк Гереме разом з Каппадокійськими печерними поселеннями внесений до списку Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО.