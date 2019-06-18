У турецькій Каппадокії у липні пройде фестиваль повітряних куль
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Фестиваль буде проводитися вперше. У ньому візьмуть участь близько 150 повітряних куль, які здійснять шість підйомів», - розповіли організатори.
Планується також провести нічне шоу, коли кулі зі спеціальним підсвіченням підніматимуться у повітря під музику.
У фестивалі візьмуть участь повітроплавці США, Великої Британії, Франції, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Японії та інших країн.
З нагоди проведення фестивалю мер міста Невшехір Расім Ари оголосив розіграш 500 безплатних прогулянок на повітряних кулях.
Каппадокія – історичний регіон на північному сході Туреччини, який славиться незвичними ландшафтами, підземними та скельними містами.
Національний парк Гереме разом з Каппадокійськими печерними поселеннями внесений до списку Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО.