Ryanair почав польоти з Харкова у Краків

Відбувся перший рейс літака компанії Ryanair з Харкова у Краків (Польща).

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків".

"Краків, зустрічай! Сьогодні авіакомпанія Ryanair і харківський аеропорт ознаменували старт першого прямого рейсу Харків-Краків", - йдеться в повідомленні.

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Рейси Ryanair Харків-Краків будуть здійснюватися два рази на тиждень, по понеділках і п'ятницях. Вартість квитків - від 19,57 євро в одну сторону.

Фото: GETTY