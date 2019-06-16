Львівський аеропорт повідомив про затримку рейсів до Єгипту

Львівський аеропорт повідомив про затримку рейсів до Єгипту

Укрінформ
Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляє про затримку рейсів авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Хургади та Шарм-ель-Шейха і в зворотному напрямку.

Про це йдеться на сторінці аеропорту у Facebook.

"Рейс BKV2093 затримується з вильотом до Хургади до 18-00 16.06.2019 (плановий 02-00 15.06.2019), а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 02-50 17.06.2019 (плановий 11-00 15.06.2019). Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13-40 16.06.2019 (плановий 04-00 16.06.2019), оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50", - йдеться у повідомленні.

Фото: varianty.lviv.ua

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