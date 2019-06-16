Львівський аеропорт повідомив про затримку рейсів до Єгипту

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомляє про затримку рейсів авіакомпанії "Буковина Ейрлайнз" до Хургади та Шарм-ель-Шейха і в зворотному напрямку.

Про це йдеться на сторінці аеропорту у Facebook.

"Рейс BKV2093 затримується з вильотом до Хургади до 18-00 16.06.2019 (плановий 02-00 15.06.2019), а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 02-50 17.06.2019 (плановий 11-00 15.06.2019). Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13-40 16.06.2019 (плановий 04-00 16.06.2019), оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50", - йдеться у повідомленні.

Фото: varianty.lviv.ua