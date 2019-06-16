Етнофестиваль на Тернопільщині частує медовими смаколиками

Службою Божою та урочистою ходою з хоругвами пасічників-бджолярів розпочався в селі Великі Гаї II Міжнародний етнофестиваль «Медове Тернопілля».

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

«До нашої спілки входить понад 300 пасічників Тернопільщини. Торік наш фестиваль набув досить широкого резонансу, то вже нині до нас прибули пасічники з України, Польщі Молдови, Німеччини. А мета такого свята чітка - відродити давні традиції бджільництва, привернути увагу людей до цілющих продуктів пасічництва, які дають змогу зміцнити й поліпшити здоров’я», - сказав голова громадського об’єднання «Спілка пасічників Тернопільщини» Юрій Березовський.

У програмі фестивалю - медові дегустації, унікальні виставки творів різних видів народного мистецтва на бджолярську тематику, конкурс питних медів, вечірнє чаювання з медом, перегляд науково-популярних фільмів про бджільництво.

Також упродовж двох днів діятиме медова виставка-продаж продукції бджільництва, різноманітного обладнання для облаштування пасік.