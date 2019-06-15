У Києві «Острів» збере понад 50 музикантів з різних країн

Понад півсотні виконавців з країн Європи приїдуть цьогоріч на Міжнародний фестиваль електронної музики "Острів", який із 15 до 17 червня всьоме відбуватиметься на Трухановому острові в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на організаторів заходу.

"За інформацією організаторів, цього року у фестивалі візьмуть участь понад 50 артистів із різних країн, зокрема, з Бельгії, Німеччини, Болгарії, Швейцарії, Іспанії, Франції, Румунії. Фестиваль порадує любителів музики і танців органічним лайн-апом з іменами цікавих музикантів і артистів, а також представниками кращих лейблів, промокоманд і ком’юніті української електронної сцени", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпеку і порядок під час заходу забезпечуватиме Національна поліція, чергуватимуть підрозділи ДСНС та бригади швидкої допомоги.

Напередодні організатори представили повний тайм-ап фестивалю. У ньому заявлені виступи найбільш цікавих і перспективних артистів світової техносцени: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser, Worakls, Jeremy Underground, Sonja Moonear, J.Manuel, Roman Flügel, Nastya. Також заявлено низку live-виступів від FJAAK, Henrik Shwarz, KiNK, Nølah, Recondite, Woo York.