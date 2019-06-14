На Рівненщині влаштують восьмий "Бурштиновий шлях"
Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
"На свято Трійці на Рівненщині відбудеться восьмий етнотурфест "Бурштиновий шлях". Його влаштують 17 червня в селі Острівськ, що на Зарічненщині. Традиційно фестиваль буде проходити на базі унікальної локації – найдовшої в Європі вузькоколійної залізниці "Антонівка – Зарічне", – йдеться в повідомленні.
У програмі фестивалю також будуть виступи етнографічних фольклорних, естрадних, хореографічних колективів з Рівненської та Волинської областей. Триватимуть і майстер-класи традиційних народних ремесел, цікаві конкурси, розваги, ярмарки, туристичні квести, дегустація поліських страв.
Учасники фестивалю зможуть придбати вироби з лози, дерева, соломи та вишиванки. А після цього відправляться у подорож гужовим транспортом до лісу за лікарськими травами.