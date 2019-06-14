SkyUp відкриває новий рейс Київ-Львів

"З 28 жовтня ще один новий внутрішній рейс! Київ-Львів-Київ від 500 грн! Конкуренція - це важливо і єдиний шлях до чесної ціни та задоволення клієнта, себто кожного з нас", - написав Омелян і додав фото літака з емблемою авіакомпанії SkyUp.

Згідно з інформацією на сайті авіакомпанії, рейси в обидва боки виконуватимуться по понеділках та п'ятницях. Вартість - від 496 гривень.

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Як повідомлялося, український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів. 25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness). У свою чергу, авіаперевізник у червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує рішення суду.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну розібратися в ситуації з рішенням суду щодо позбавлення ліцензії авіакомпанії SkyUp та забезпечити її роботу в правовому полі. Авіакомпанія продовжує працювати у звичайному режимі.

Державна авіаційна служба України 11 червня звернулася до Баришівського райсуду Київської області за роз'ясненням щодо рішення про зупинення дії ліцензії ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines).