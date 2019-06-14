В Івано-Франківську з'явиться "Запорожець" із квадратними колесами
Укрінформ
У центрі Івано-Франківська – на вулиці Незалежності – встановлять кований автомобіль, який місту презентували під час минулого Свята ковалів.
Таке рішення ухвалив виконком Івано-Франківської міської ради, повідомив міський голова Руслан Марцінків на сторінці в Facebook.
"Свято ковалів минуло, а спогади лишаються з нами. А ще у нас лишається отакий от крутий кований "Запорожець" – встановимо на стометрівці! Вигляд згори цього "Запорожця" вас здивує! Так що не полінуйтесь подивитись", – написав Марцінків.
Він нагадав, що автор кованої скульптури – коваль Андрій Шешурак, який раніше створив кований мотоцикл з квадратними колесами, встановлений у 2018 році на площі Ринок. Ще раніше в Івано-Франківську на вулиці Галицька встановили ковану скульптуру велосипеда.
Фото: @ruslan.martsinkiv