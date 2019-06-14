В Івано-Франківську з'явиться "Запорожець" із квадратними колесами

У центрі Івано-Франківська – на вулиці Незалежності – встановлять кований автомобіль, який місту презентували під час минулого Свята ковалів.

Таке рішення ухвалив виконком Івано-Франківської міської ради, повідомив міський голова Руслан Марцінків на сторінці в Facebook.

"Свято ковалів минуло, а спогади лишаються з нами. А ще у нас лишається отакий от крутий кований "Запорожець" – встановимо на стометрівці! Вигляд згори цього "Запорожця" вас здивує! Так що не полінуйтесь подивитись", – написав Марцінків.

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Він нагадав, що автор кованої скульптури – коваль Андрій Шешурак, який раніше створив кований мотоцикл з квадратними колесами, встановлений у 2018 році на площі Ринок. Ще раніше в Івано-Франківську на вулиці Галицька встановили ковану скульптуру велосипеда.

Фото: @ruslan.martsinkiv