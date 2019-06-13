У морській воді Маріуполя виявили кишкову паличку

У Маріуполі в чотирьох пробах морської води виявлено перевищення нормативного показника індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички), але збудники інфекцій та холерний вібріон не виявлені.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«Маріупольська міська філія ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України» інформує про результати моніторингових досліджень проб морської води за мікробіологічними показниками, відібраних 3 червня в межах міських пляжів. Збудники інфекційних захворювань та холерний вібріон не виявлені. Показники вірусного забруднення морської води не встановлені. В чотирьох пробах морської води індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) перевищує нормативний показник», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що найбільше забруднення виявлено в контрольній точці відбору на пляжах Приморського району біля готелю «Турист» та біля кафе «RAFALE», на Лівобережному пляжі в районі вулиці Виноградної, 140 та на пляжі Приморського району в біля судноремонтного заводу.

Найчистішою була морська вода на Лівобережному пляжі в районі водної станції «Наш куточок».