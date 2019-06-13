Wizz Air взимку літатиме до Львова частіше

Угорський лоукостер Wizz Air у сезоні зимової навігації збільшить частоту польотів до Львова за різними напрямками на 10 рейсів на тиждень, як порівняти з торішньою навігацією.

Про це повідомив Міжнародний аеропорт "Львів" на сторінці в Facebook.

"Зважаючи на популярність напрямків авіакомпанії Wizz Air з/до Львова, середньомісячна завантаженість яких у цьому році складає 83%, ДП МА "Львів" спільно з Wizz Air вирішили збільшити частоту виконання рейсів на 5 напрямках, а саме: до Братислави, Вроцлава, Гданська, Берліна та Дортмунда. Як результат, з 20 жовтня їх кількість, у порівнянні з минулорічним сезоном, зросте у сумі на 10 рейсів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, рейси до Братислави виконуватимуться 5 разів на тиждень (по понеділках, вівторках, середах, п’ятницях і суботах). У сезоні "зима 2018/2019" їх було 2.

Кількість рейсів до Вроцлава зросте з 3 до 5. Вони виконуватимуться по вівторках, середах, четвергах, суботах і неділях.

До Гданська і Берліна рейси здійснюватимуться вдвічі частіше – 4 рази на тиждень (по понеділках, середах, п’ятницях і неділях).

У напрямку до Дортмунда виконуватиметься 3 рейси на тиждень (по понеділках, середах і п’ятницях) у порівнянні з 2 рейсами у торішньому сезоні.

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Зазначається, що авіакомпанія Wizz Air також суттєво змінила частотність на тих же п'яти напрямках у літньому сезоні цього року.

Кількість рейсів збільшено до Братислави – з 2 до 3, до Гданська – з 2 до 4, Берліна – з 2 до 4 та Вроцлава – з 3 до 5. Також до Дортмунда - з 2 до 3.

Нагадаємо, угорський лоукост-перевізник Wizz Air відновив свою роботу у МА «Львів» ім. Данила Галицького 2017 року, відкривши рейси до Вроцлава та Берліна. У березні 2018 року було додано ще три: до Дортмунда, Гданська та Катовіце. Згодом було вирішено почати польоти у Лондон-Лутон. Отже, станом на літній сезон 2018 року було шість напрямків, а влітку 2019 року їх стане фактично вдвічі більше – 10.