Із Києва почав курсувати безпересадковий вагон до Болгарії

Укрзалізниця в червні знову запустила пряме залізничне сполучення Київ – Варна. Безпересадковий вагон до Болгарії курсуватиме впродовж літа.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"З червня у складі поїзда білоруських залізниць № 451/452 Мінськ – Варна курсує купейний вагон Укрзалізниці, яким можна подорожувати з Києва до чорноморських курортів Болгарії. І хоча час у дорозі складе 38 годин, що приблизно, так само, як і поїздка автобусом, але подорожувати поїздом значно зручніше та комфортніше. Вартість проїзду складає близько 100 євро", - йдеться в повідомленні.

Упродовж цього літа з Києва поїзд відправлятиметься 10, 15, 22, 27 червня, 4, 9, 16, 21, 28 липня, 2, 9, 14, 21, 26 серпня, 2 та 7 вересня. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 12, 17, 24, 29 червня, 6, 11, 18, 23, 30 липня, 4, 11, 16, 23, 28 серпня, 4 та 9 вересня. Відправлення з Києва о 20:12 та прибуття до Варни о 10:20 через добу. У зворотному напрямку з Варни поїзд відправлятиметься о 19:05 та прибуватиме до Києва о 07:33 через добу.

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В Укрзалізниці нагадали, що також завдяки цьому маршруту пряме залізничне сполучення з Болгарією мають мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Чернівців та інших міст, де поїзд зупинятиметься.

Детальніше з розкладом руху цих поїздів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

Як зазначив директор департаменту організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень АТ «Укрзалізниця» Олександр Красноштан, маршрут Київ–Варна є досить популярним і затребуваним, він користується стабільним попитом – усі квитки на потяг викуповуються заздалегідь.

Останнім часом, за його словами, Укрзалізниця загалом спостерігає зростання попиту саме на міжнародні пасажирські перевезення, тому розвиває їх більш активно.