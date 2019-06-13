Спадщину князів Острозьких можна буде побачити онлайн

Спадщину князів Острозьких можна буде побачити онлайн

Укрінформ
На Рівненщині за півроку має з'явитися віртуальний музей спадщини князів Острозьких чотирма мовами.

Відповідний проект переміг у конкурсі "Створюємо інноваційний культурний продукт" від Українського культурного фонду, й Туристично-інформаційний центр Острога отримав на реалізацію ідеї 415 тисяч гривень, повідомляє "РадіоТрек"

"Віртуальний проект ("Віртуальний музей спадщини князів Острозьких" – ред.) ми плануємо реалізувати упродовж 5 місяців. Він має на меті створити унікальний продукт, який буде презентувати онлайн експонати з музею Князів Острозьких. Опис до усіх об’єктів на нашому сайті буде перекладено на 4 мови: англійською, польською, білоруською і литовською", – зазначила керівника ТІЦ Острога Анастасія Драчук.

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Окрім оцифрування 20 автентичних експонатів, автори проекту планують зняти 5 відео з використанням технології віртуальної реальності, а також розробити 3D-тур музеєм.

Для презентації результатів проекту та популяризації надбань доби князів Острозьких буде організовано міжнародний форум "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в XXI столітті".

Фото: ostrohcastle.com.ua

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