Спадщину князів Острозьких можна буде побачити онлайн

На Рівненщині за півроку має з'явитися віртуальний музей спадщини князів Острозьких чотирма мовами.

Відповідний проект переміг у конкурсі "Створюємо інноваційний культурний продукт" від Українського культурного фонду, й Туристично-інформаційний центр Острога отримав на реалізацію ідеї 415 тисяч гривень, повідомляє "РадіоТрек".

"Віртуальний проект ("Віртуальний музей спадщини князів Острозьких" – ред.) ми плануємо реалізувати упродовж 5 місяців. Він має на меті створити унікальний продукт, який буде презентувати онлайн експонати з музею Князів Острозьких. Опис до усіх об’єктів на нашому сайті буде перекладено на 4 мови: англійською, польською, білоруською і литовською", – зазначила керівника ТІЦ Острога Анастасія Драчук.

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Окрім оцифрування 20 автентичних експонатів, автори проекту планують зняти 5 відео з використанням технології віртуальної реальності, а також розробити 3D-тур музеєм.

Для презентації результатів проекту та популяризації надбань доби князів Острозьких буде організовано міжнародний форум "Культурна спадщина князів Острозьких та її місце в XXI столітті".

Фото: ostrohcastle.com.ua